Уничтожены бронетехника, огневая поддержка и снабжение противника — ВИДЕО View Larger Image Бронетехника противника, огневая поддержка и снаряжение были уничтожены. Редакция| 2020-10-04T15:08:59+04:00 4 октября 2020, 15:08| (No Ratings Yet)Loading...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Старая песня о главном: кому же принадлежит…Напряженные бои продолжались всю ночь - минобороны…Азербайджанская армия уничтожила еще два армянских… В рубрике На пост, где Мубариз Ибрагимов уничтожил живую силу ВС Армении, водружен флаг Азербайджана — ВИДЕО Gallery На пост, где Мубариз Ибрагимов уничтожил живую силу ВС Армении, водружен флаг Азербайджана — ВИДЕО 4 октября 2020, 18:30 Минобороны: Вновь обстреливаются населенные пункты Азербайджана Gallery Минобороны: Вновь обстреливаются населенные пункты Азербайджана 4 октября 2020, 18:23 Военное командование Азербайджана обратилось к находящемуся в оккупации мирному населению Gallery Военное командование Азербайджана обратилось к находящемуся в оккупации мирному населению 4 октября 2020, 16:52 Генпрокурор: В отношении Араика Арутюняна возбуждено уголовное дело Gallery Генпрокурор: В отношении Араика Арутюняна возбуждено уголовное дело 4 октября 2020, 16:21 Турция призвала Азербайджан не поддаваться на провокации Армении Gallery Турция призвала Азербайджан не поддаваться на провокации Армении 4 октября 2020, 16:04