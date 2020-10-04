Уничтожены бронетехника, огневая поддержка и снабжение противника — ВИДЕО

Бронетехника противника, огневая поддержка и снаряжение были уничтожены.

| 2020-10-04T15:08:59+04:00 4 октября 2020, 15:08|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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