Уничтожен очередной тактический БПЛА Армении

Вечером 22 июля подразделения вооруженных сил Армении, используя тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «X-55», предприняли попытку осуществить разведывательный полет над позициями подразделений азербайджанской армии в направлении села Агдам Товузского района на армяно-азербайджанской государственной границе.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, очередной БПЛА противника также был немедленно обнаружен и уничтожен подразделениями ПВО Азербайджана.

Следует отметить, что это 3-й вражеский БПЛА, уничтоженный за последние два дня.