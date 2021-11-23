На Филиппинах в 124 года умерла старейший человек в мире Франциска Сусано.

Как передает РИА Новости, об этом сообщило правительство города Кабанкалан в Facebook.

Долгожительницы не стало в понедельник вечером.

«С грустью в сердце мы получили известие о том, что наша любимая Франциска Сусано скончалась. <…> Она всегда будет оставаться нашим вдохновением и гордостью», — написано в публикации.

Причина смерти не уточняется. В местном управлении здравоохранения заявили, что у пенсионерки не было никаких симптомов вирусного заболевания.

Городские власти подчеркнули, что статус покойной как самого старого человека на планете официально подтвержден Книгой рекордов Гиннесса. Сусано родилась 11 сентября 1897 года.

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