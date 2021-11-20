Народный артист России Валерий Гаркалин умер в возрасте 67 лет, сообщают российские СМИ.

В октябре актера госпитализировали с коронавирусом. Его состояние оценивали как стабильно тяжелое.

Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. В 1988 году окончил факультет эстрады и массовых представлений ГИТИС. Известен работами в таких фильмах, как «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня».

Также он являлся педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.

В 2008 году ему присвоили звание «Народный артист Российской Федерации».