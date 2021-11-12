Академик РАН, бывший министр здравоохранения СССР Евгений Чазов умер на 93-м году жизни, сообщается на сайте Минздрава России. Он был сопредседателем и создателем международного движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны». В 1985 году организация была удостоена Нобелевской премии мира.

Чазов – кардиолог, окончил Киевский медицинский институт, ординатуру в Москве, работал в Институте терапии Академии медицинских наук, с 1968 года – заместитель министра здравоохранения, занимал эту должность до назначения министром в 1987 году. Он был лечащим врачом руководителей СССР, в том числе — личным врачом Леонида Брежнева, Юрия Андропова и Михаила Горбачёва. Оперировал маршала Георгия Жукова. В кардиологическом центре, которым он руководил, проводилась подготовка к операции на сердце первого президента России Бориса Ельцина.

Научные работы Чазова посвящены в основном проблемам тромбозов и инфаркта миокарда. Он один из создателей факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова. Был четыре раза награждён высшей советской наградой – орденом Ленина, званием Героя Социалистического Труда и другими советскими и российскими наградами.