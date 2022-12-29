Легендарный футболист Пеле, трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии страдавший от рака, умер в возрасте 82 года, об этом ообщает Associated Press со ссылкой на его агента.

Бразилец был единственным в истории игроком, выигравшим три чемпионата мира, и разделил с Марадоной звание лучшего футболиста XX века по версии FIFA.

Пеле с конца ноября находился в больнице в Сан-Паулу. Его госпитализировали для лечения респираторной инфекции, усугубленной COVID-19. Ему также требовалась корректировка терапии онкологического заболевания. В 2021 году экс-бомбардир сборной Бразилии перенес операцию по удалению опухоли толстой кишки и с тех пор регулярно проходил лечение.