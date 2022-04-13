Французский актер театра и кино Мишель Буке скончался в возрасте 96 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-службу актера.

Отмечается, что он умер в одной из парижских больниц. Причины смерти не называются.

Буке получил известность в России прежде всего благодаря роли в комедийном фильме «Игрушка» 1976 года, где он играл вместе с Пьером Ришаром.

Он дважды за карьеру был удостоен премии «Сезар» как лучший киноактер: за работу в фильме «Как я убил своего отца» и за роль бывшего президента Франсуа Миттерана в «Страннике на Марсовом поле».