Умер Диего Марадона

Бывший игрок и тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона скончался на 61-м году жизни.

Как передает ТАСС, об этом сообщает издание Clarin.

Отмечается, что в среду у Марадоны остановилось сердце.

2 ноября Марадону положили в больницу в городе Ла-Плата. Как заявил ранее врач бывшего футболиста Леопольдо Луке, госпитализация не была срочной, аргентинец сам захотел пройти медицинский осмотр, в ходе которого было выявлено наличие субдуральной гематомы. На следующий день Марадону перевезли в другую больницу, где ему была успешно проведена операция, однако выписка была отложена из-за проявившегося абстинентного синдрома. 12 ноября Марадона был выписан из больницы.

| 2020-11-25T21:56:10+04:00 25 ноября 2020, 22:10|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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