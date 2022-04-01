Четырехкратный чемпион СССР по футболу в составе киевского «Динамо» Василий Турянчик умер в возрасте 86 лет.

Как передает ТАСС, об этом сообщает пресс-служба «Динамо».

«От имени всего клуба и сообщества болельщиков киевского «Динамо» выражаю искренние соболезнования родным и близким Василия Юрьевича Турянчика. Светлая память о настоящем динамовце останется в наших сердцах и памяти навсегда», — сказал президент клуба Игорь Суркис.

Турянчик родился 17 апреля 1935 года в Мукачевском районе Закарпатской области. Играл на позиции защитника и стал победителем чемпионата СССР в 1961, 1966, 1967 и 1968 годах, также на его счету две победы в кубке страны (1964, 1966). В 1967 году получил звание заслуженного мастера спорта СССР.

В киевском «Динамо» футболист провел 308 матчей, в которых забил 12 голов. Помимо «Динамо», защитник выступал в львовском СКВО, «Спартаке» из Ужгорода, мукачевских «Карпатах» и «Искре».

После завершения игровой карьеры стал тренером и работал в «Карпатах» и «Закарпатье» из Ужгорода.