Умер армянский генерал – организатор Ходжалинского геноцида

Умер экс-заместитель министра обороны Армении, организатор Ходжалинского геноцида и один из руководивших оккупацией азербайджанских территорий армянских палачей генерал-майор Аркадий Тер-Тадевосян.
Как передает «Sputnik Армения», об этом сообщил его сослуживец полковник Ара Мурадян.
Он умер в возрасте 82 лет.
Несмотря на слухи о госпитализации А.Тер-Тадевосяна, о диагнозе информации не предоставляли.
А.Тер-Тадевосян был одним из основных организаторов Ходжалинского геноцида.
Он также руководил операцией по оккупации Шуши в мае 1992 года.