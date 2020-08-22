Украину возмутило появление карты с российским Крымом на финском ТВ

Посольство Украины в Финляндии возмутилось после того, как в эфире финской государственной телекомпании YLE показали карту, на которой Крым обозначен в качестве российской территории. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook 22 августа.

«Посольство обращает внимание YLE на то, что недопустимо отмечать на своих картах Крым, который был незаконно аннексирован у Украины в 2014 году, как часть России», — заявили в диппредставительстве. Там также потребовали поменять карту.

Как отмечает «РИА Новости», карту с российским Крымом показали во время утреннего эфира, когда транслировалось интервью президента страны Саули Ниинисте.

В январе этого года британское издание Housekeeping назвало Крым российской территорией, поместив рекомендацию посетить полуостров. Позже газета Dail Mail тоже написала о принадлежности Крыма к России.