Вот уже несколько дней, как Россия пытается оккупировать Украину. Уже несколько дней она воюет против другого государства, на его земле, стреляя по мирным украинцам, по детским садам, больницам, жилым домам. Уже несколько дней украинцы вынуждены жить в новой, ужасной реальности, когда постоянно приходится прятаться от летящих отовсюду снарядов. Украинцы этого никогда не простят не только лично Путину, но и россиянам. Потому, что их убивали, их дома разрушали, их детей заставляли плакать от страха и ужаса те, кто называл себя «братским народом».

В России так часто повторяли ложь про захвативших в Украине власть националистах, что в конечном итоге, после той крови и горя, которые русский солдат принес на благодатную украинскую землю, все украинцы действительно стали националистами. Борьба не на жизнь, а на смерть объединила людей разного достатка, разных партий, разных национальностей.

С оружием в руках российской военщине противостоят украинские военнослужащие, с «коктейлями Молотова», а порой и с голыми руками — простые украинцы. Женщины и мужчины, бок о бок. Лозунг «Украина превыше всего!» стал гимном мужества и героизма в этой стране. В которой умеют помнить все — подвиги своих героев, помощь своих друзей, подлость, предательство и ложь.

И в этой связи хочу кое-что напомнить. «Никогда с территории Беларуси в Украину не придут россияне». Эти слова президент Беларуси Александр Лукашенко произнес в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, которое было опубликовано 6 августа 2020 года. Сейчас на дворе 1 марта 2022 года. Время показало, что он солгал. Причем, он самолично в этом признался.

Буквально вчера президент Беларуси подтвердил, что с территории РБ были запущены ракеты по позициям в Украине, но это был вынужденный шаг. Его цитирует БелТА. По словам Лукашенко, на украинской стороне в нескольких километрах от границы с Беларусью были развернуты ракетные дивизионы, «готовые в течение минут нанести удар по российским позициям».

Вдумайтесь в сказанное! Президент РБ «оправдывает» ракетный удар по территории Украины тем, что на ее собственной территории, а не в РБ или РФ, находились ракетные дивизионы. Которые, как показалось Лукашенко, были готовы нанести удар. Причем, по российским, а не по белорусским позициям. О чем это говорит? О том, что Лукашенко лжет. Цинично и примитивно. Он такой же участник преступления против Украины и украинского народа, как президент России Владимир Путин.

Одно из самых последних и чудовищных доказательств этого — Харьков был массированно обстрелян из Градов. Есть масса видео, на которых видно, что снаряды хаотично падали на жилые дома. Также видны человеческие жертвы. Удар был нанесен российской армией во время мирных переговоров, которые проходили в белорусском Полесье.