Территориальные органы МВД России приступили к реализации указа президента РФ Владимира Путина об упрощенном приеме в российское гражданство сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и недееспособных лиц с Украины, а также из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщается на сайте министерства.

Как отмечают в МВД, указ президента предусматривает упрощенный прием в российское гражданство в течение 3 месяцев. Он будет применяется независимо от места нахождения детей.

Там также пояснили, что с заявлением о приеме в гражданство вправе обратиться опекун ребенка, его попечитель или опекун недееспособного лица, руководитель организации для детей-сирот, руководитель образовательной, медицинской организации или органа опеки и попечительства, а также организации, оказывающей социальные услуги.

30 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощении получения гражданства РФ детьми-сиротами из ДНР и ЛНР. (Газета.Ру)