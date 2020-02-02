Украинский вопрос 2020

В России, да и во всем мире некоторое недоумение вызывает спешка, с которой стараются провести и внедрить изменения в конституцию. При этом то ли от спешки, то ли от отсутствия ясного понимания цели и процедуры на глазах меняются устремления тех, кто занимается этими изменениями.

Тем не менее, определенные направляющие уже очевидны. Судя по изменению тональности кремлевской пропаганды, вопрос так называемой углубленной интеграции выходит на один из первых планов. И в этой связи вопрос взаимоотношений с Украиной и Беларусью приобретает особое значение.

Похоже, что варианты новой должности Владимира Путина уступают именно возможности для него стать президентом нового объединения трех славянских государств как станового хребта нового варианта Советского Союза.

Однако в реализации такого сценария возникли непредвиденные трудности. Похоже, что в Москве их не ожидали и оказались не слишком готовыми к такому развитию событий.

Во-первых, планы типа Новороссии в Украине с треском провалились. Самое неприятное для московских защитничков прав русскоязычных оказалось то, что в украинской армии, воюющей на Донбассе, таких, если не большинство, но очень много. Именно они в 2014 году стали стеной на пути распространения на Украину русского мира. Похоже, что этот феномен в Белокаменной до конца не осознали и причины такого поведения русскоязычных граждан Украины, в том числе и этнических русских не поняли и не проанализировали.

Интересно, что этот факт в Москве пытаются замолчать и по возможности игнорировать. Оно и понятно, так как объяснений у Кремля нет. Этот оглушительный провал пытаются закрыть пропагандистскими штампами типа нацистов, карателей и прочих. Полное фиаско наступило, когда президентом был избран Владимир Зеленский. Мало того, что еврей и это в «нацистской Украине», так еще и русскоязычный. По московским федеральным каналам в Украине за русский язык просто убивают. И тут такой пассаж. Просто необъяснимый и поэтому старательно замалчиваемый.

Во-вторых, Зеленский не идет на капитуляцию и оказался довольно твердым политиком. В какой-то момент этот шоумен и политический новичок переиграл, по крайней мере, в Париже, зубров мировой дипломатии. Путин явно этого не ожидал.

В-третьих, стало очевидным, что время играет теперь на Украину. Провал с газовым шантажом и подписание контракта на транзит газа фактически на условиях Киева наглядно показал, что нерешенность украинского вопроса на российских условиях чревата непредсказуемыми последствиями. В частности, для так называемой глубокой интеграции.

Именно российские неудачи на украинском направлении не в последнюю очередь подвигли бацько Лукашенко на возрастающее сопротивление московскому диктату в сфере углеводородов. И это только начало. Если Минску удастся выправить ситуацию, пусть и с материальными потерями, то очень скоро о планах объединения и чего-то подобного можно будет забыть напрочь на очень длительный период, если не навсегда.

В-четвертых, в Москве не в полной мере оценили ситуацию, в которой находится президент Трамп и процесс его импичмента. Внутренние сложности вашингтонской администрации нисколько не сказываются на ее внешнеполитических шагах. И события на Ближнем Востоке, гибель генерала Сулеймани и его ближайшие последствия показали, что Трамп не склонен повторять ошибок Обамы и в нужное время согласен действовать вплоть до вооруженных акций. Да тут еще турецкий лидер Эрдоган все время создает трудности.

В-пятых, несмотря на изменение позиции французского президента Макрона особых успехов на западном направлении, в частности, на европейском Москва не добилась. В ПАСЕ Россию восстановили, по этому поводу российская пропаганда била в литавры, но тут же приняли резолюцию с осуждением аннексии Крыма и агрессии на Донбассе. Торжественная музыка дипломатического успеха разом смолкла.

В-шестых, в отличие от Беларуси Украина теперь не сильно зависима от российского рынка. Прямо отрезать ее от нефти и газа не получится, ограничение поставок украинских товаров в Россию не даст эффекта. Взаимная торговля уменьшилась в десятки раз. Поэтому в Москве решили подкупать украинских олигархов открытием для них российского рынка и предоставлением значительных скидок на стоимость газа и нефти.

В случае вступления в союзное государство украинской элите обещают вертикальное включение в чиновный ряд этого государства вплоть до очень высоких постов. Как это было во времена СССР от Хрущева до Брежнева.

В Москве считают, что от таких предложений не отказываются и олигархи окажут нажим на Зеленского, чтобы тот принял московские предложения.

И, наконец, если пряники и конфетки не сыграют в пользу этого сценария, то предусмотрены жесткие меры или угроза их. Речь идет о перспективе военного вторжения, например, для гуманитарной защиты русскоязычных, которых угнетают и отбирают родной язык.

По московским представлениям будет некоторое повторение крымских событий, основную роль должны будут сыграть спецназовцы в виде так называемых зеленых человечков. В Белокаменной считают, что имеют лучший в мире спецназ и против него никто не устоит. То ли насмотрелись российских сериалов и боевиков, то ли боятся сказать Путину правду.

Сейчас не 2014 год, когда в Украине не было ни армии, ни спецназа, ни военной промышленности, ни необходимого вооружения. Да и с командными кадрами было не просто плохо, а очень плохо. Ныне все совсем иначе, но в Москве предпочитают мерять всех на свой аршин и находиться в розовых иллюзиях о непобедимой и легендарной.

В той или иной мере удар по милитаристским планам Кремля нанесли результаты визита в Киев, а потом и в Минск государственного секретаря США Майка Помпео.

На совместной пресс-конференции с президентом Зеленским глава американской дипломатии подтвердил неизменную поддержку Вашингтоном украинского суверенитета и территориальной целостности, пообещал и дальше оказывать Киеву военную помощь и поздравил Православную церковь Украины (ПЦУ) с признанием ее на международном уровне. «Соединенные Штаты под руководством президента Дональда Трампа — самый жесткий защитник суверенитета и территориальной целостности Украины в мире. Мы продолжаем поддерживать Украину в ее стремлении к присоединению к НАТО и сближению с ЕС». Он назвал Украину «важной страной» и «крепостью между Восточной Европой и авторитаризмом». От какого авторитаризма защищает эта крепость очевидно всем.

Со своей стороны, Зеленский рассказал, что они обсудили с Помпео возможность закупки для Военно-морских сил Украины американских ракетных катеров класса Island, а также вооружения для «укрепления противовоздушной обороны Украины». По словам Зеленского, Вашингтон намерен предоставить Киеву в 2020 году $700 млн. в рамках программ государственной помощи. И $365 млн. из этой суммы будут направлены на нужды обороны.

Интересно, стал бы Вашингтон выделять на оборонные и другие нужды Украины довольно значительные суммы, если не был уверен в их правильном использовании. Очевидно, что на берегах Потомака не считают вероятным вариант масштабной российской агрессии против Украины. Более того, дали ясно понять, что не оставят Киев в одиночестве в противостоянии с Москвой.

В Минске Помпео тоже занял позицию поддержки Лукашенко. Кремлю дали понять, чтобы несколько охладил интеграционный пыл.

Пока в Первопрестольной считают, что смогут додавить сначала Лукашенко, потом Зеленского. Отсюда кремлевская спешка, чтобы сделать подарок подведомственному народу аккурат к 9 мая.

Только получится ли. Похоже, что украинский, да и белорусский вопрос на московских условиях разрешить не удастся.