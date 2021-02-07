Украинский эксперт: Экономика Турции обеспечивает своим гражданам благосостояние и безопасность

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти республики планируют вывести страну в топ-10 ведущих экономик мира. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Турция в одиночку воплощает в жизнь более половины мегапроектов, реализуемых на сегодня в мире, — приводит слова президента агентство. — Власти Турции планируют новые крупные инвестиции и проекты, которые выведут страну в топ-10 ведущих экономик мира».

По словам Эрдогана, возглавляемая им Партия справедливости и развития за 18 лет правления «добилась значимых результатов во всех областях». «Это результат активной поддержки и вклада народа в политику властей», — добавил турецкий лидер.

Интересно, действительно ли Турция находится уже на том этапе развития, когда остается совсем немного, чтобы достичь разряда супердержав? Что еще предстоит ей сделать, чтобы попасть в первую десятку экономически развитых государств планеты?

На эти вопросы # согласились ответить известные эксперты.

Зардушт Ализаде, политолог, востоковед:

— Заявление президента Эрдогана отражает действительность. На самом деле турецкие фирмы в сотрудничестве с ведущими технологическими компаниями мира реализуют ряд уникальных мегапроектов — мосты, суперканал, гигантские плотины и электростанции. Вкладываемые в эти проекты огромные средства обернутся в ближайшем будущем не только значительными доходами, но и продвинут страну в ряд лидеров технологического развития мира.

Не думаю, что Турция войдет в число супердержав, ибо их сейчас всего две — США и КНР.

Даже Россия, некогда вторая в мире сверхдержава, продолжает свой путь по наклонной и бьется за право числиться региональной державой.

Но авторитет Турции как сильной и самостоятельной региональной державы в годы правления Партии справедливости и развития (АКП) возрос несомненно, и будет расти благодаря эффективной внутренней и внешней политике ее лидера Эрдогана.

Самое большое достижение партии АКП за годы ее правления, это то, что она раскрепостила созидательный потенциал турецкого народа, запустила социальные лифты, позволившие раскрыть способности представителей низовых слоев населения.

Естественно, в современной Турции наблюдаются и серьезные экономические, финансовые и социальные проблемы, но турецкая демократия, как живой организм, решает их.

Игорь Семиволос, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований (Киев):

— Нет, это пропаганда. То есть, намерение вывести Турцию в топ-10 ведущих экономик мира — желание абсолютно легитимное и похвальное, но не думаю, что пока это ей под силу. Давайте определимся, кстати, что имеется в виду под понятием «ведущие экономики мира». Обычно для таких рейтингов используют оценку общей стоимости готовой продукции и услуг, произведенных в границах страны на протяжении определенного периода, как правило, года. Другими словами – ВВП – внутренний валовый продукт. Эта цифра применяется затем для определения вклада той или иной страны в мировую экономику. Возьмем, к примеру, данные Мирового Банка (World Bank). Если исходить из этих данных, то турецкая экономика, несомненно, играет существенную роль и видима на фоне других экономик, но занимает 19 место и 0,87% от мировой экономики.

В чем заключается успех Турции за время правления Партии справедливости и развития (AKP)? Обратимся к проверенному источнику – CIA factbook. Успех Турции на первом этапе правления AKP связан с серией реформ в фискальной и финансовой сфере в рамках программы МВФ. К этому периоду относятся также все либеральные реформы, реализованные ранней командой Эрдогана, при активной поддержке Европейского Союза. В результате этих изменений, Турция развивалась в среднем 6% в год до 2008 года. И даже мировой экономический кризис не смог подорвать турецкую экономику, и она успешно восстановилась с ростом около 9%. К этому периоду относятся основные планы турецкого руководства выйти на лидирующие позиции к столетию республики.

К сожалению, к 2016 году возник дефицит платежного баланса, что привело развивающуюся турецкую экономику к устойчивой зависимости от внешних заимствований, крайне чувствительных к внутренним политическим изменениям. Проблемы усугубились в 2017-м – рост безработицы и инфляция лиры. Ну а затем COVID-19, ударивший по всем без исключения, но для Турции, ориентированной на туризм, этот удар был очень ощутимым. Собственно, я попробовал, очень кратко, описать причины, почему в рейтингах Турция сейчас не на 17-м как было до критических времен, а на 19 месте.

Но так ли это важно, на самом деле, на каком месте находится твоя экономика, если она в состоянии обеспечивать своим гражданам благосостояние и безопасность?