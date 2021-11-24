Украинский адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Евгений Грушовец прибыл в Грузию, чтобы встретиться со своим клиентом, который является гражданином Украины с 2015 года, сообщает УНИАН.

Грушовец посетил Саакашвили, который сейчас находится в военном госпитале в Гори. После визита к своему клиенту Грушовец заявил, что политик сильно изменился за время пребывания в тюрьме. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Грузия.

«Искренне могу сказать, что Михаил, которого я видел раньше, и Михаил, который сейчас находится в больнице — разные люди», — сказал он.

По словам Грушовца, плохое физическое и психологическое состояние политика может помешать ему защитить себя в суде.

Правительство Грузии обвинило Михаила Саакашвили в незаконном пересечении границы Грузии и нескольких уголовных преступлениях, таких как насильственный разгон массовых антиправительственных протестов в 2007 году, рейдерский захват телеканала «Имеди» спецназом, незаконный захват собственности и другие преступления, поэтому он был арестован в Тбилиси 1 октября.