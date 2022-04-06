Украинские войска отбили у оккупантов три села в Херсонской области.

Об этом сообщается в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00 6 апреля.

Отмечается, что на Южнобугском направлении враг принимает меры по восстановлению боеспособности и осуществляет мероприятия по инженерному оборудованию позиций. Продолжает террор гражданского населения на временно занятых территориях Херсонской области.

Враг, в результате наступательных действий Вооруженных Сил Украины, потерял контроль над населенными пунктами Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка. Продолжаются бои в районе населенного пункта Александровка. (УНИАН)