Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские танкисты начнут обучение на немецких танках «Leopard 2», хотя объявлений об их предоставлении еще не было.

«Имеем прорыв — это возможность для стран, которые владеют «Леопардами», начинать учебные миссии, курсы для наших танковых экипажей. С этого мы начнем, и тогда будем дальше двигаться», — сказал Резников в интервью Украинской службе «Голоса Америки«.

Он добавил, что надеется, что Германия «в спокойном режиме с проведением собственных внутренних консультаций дойдет и до решения о возможной передаче танков».

«Я оптимистично на это смотрю. Потому что первый шаг сделан: начнем учебные (украинских) экипажей программы на «Леопардах 2», — сказал министр.

По словам Резникова, договоренности об учениях были достигнуты благодаря «танковым» инициативам — Польши по танкам Leopard и Британии по Challenger.