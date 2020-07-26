Украинские силовики готовятся к полному прекращению огня на линии соприкосновения в Донбассе

Командование Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе сообщило о подготовке к режиму полного прекращения огня на линии соприкосновения. Этот режим вступает в силу с 27 июля.

— Мы четко осознаем, что на некоторых участках линии соприкосновения могут происходить различные провокационные действия противника по нарушению перемирия,- сказано в сообщении Объединения в Facebook -.По масштабу подобных мероприятий не было за весь период проведения операции.

За последние шесть лет, что в регионе идут боевые действия, такой режим уже вводили, но соблюдать договоренности удавалось только на некоторое время. Следить за ситуацией и за тем, чтобы информация подавалась объективно, приглашены журналисты из разных стран.

Представители Объединенных сил сообщили, что готовы «к адекватной реакции на любые коварные и провокационные действия».

В 2019 году датой «летнего перемирия»» назначили 21 июля, но затишье было временным — украинские военные объясняли огонь ответной реакцией на провокацию, которая якобы былu)а (kp.ru)