Украинские летчики начали совместные тренировки на истребителях F-16 с американскими инструкторами в Украине.

Как передает #, об этом заявил командующий ВВС Украины Александр Олещук.

«F-16 находился на территории Украины, приземлялся на наших аэродромах, мы проводили совместные тренировки с пилотами F-16. День назад два моих пилота проходили тестирование у американских инструкторов», — добавил Олещук.

Олещук сказал, что хотя общий срок обучения составляет 32 месяца, «было принято решение, что для этого класса пилотов освоение самолета F-16 будет проходить за четыре месяца».