Вооруженные силы Украины не располагают достаточным числом летчиков, которые могли бы управлять американскими истребителями F-16.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Конечно, Украина запрашивала дополнительные ресурсы. Среди них были и истребители F-16. Несколько месяцев назад мы заявили, что будем готовы поставить F-16, но проблема в том, что не так много украинских пилотов могут управлять этими истребителями», — сказал он в интервью телекомпании ABC.

В конце августа Нидерланды заявили о готовности передать Украине 42 американских истребителя F-16, Дания пообещала Киеву 19 таких машин. Власти США одобрили этот шаг. В Киеве выражали надежду, что Украина получит истребители в первой половине 2024 года. В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что это произойдет не раньше весны.