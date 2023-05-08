В Германии власти планируют отказать федеральным землям в выделении дополнительных средств на беженцев. Об этом сообщил портал немецкой новостной телепрограммы Tagesschau со ссылкой на проект решения правительства ФРГ. Утверждается, что «федеральное правительство, вероятно, не собирается выделять помощь беженцам», даже несмотря на неоднократные требования земель.

Согласно документу, на который ссылается портал, власти дают понять, что не готовы выделять землям больше денег сверх согласованных. В качестве обоснования такого решения правительство указывает на уже выделенные большие расходы на беженцев.Помимо этого, сказано, что правительство Германии, начиная с июня 2022 года, покрывает расходы на проживание беженцев с Украины — до 75 процентов стоимости аренды жилья вместе с отоплением. Только на это уже ушло около трех миллиардов евро, заявили власти ФРГ.

Это очень неприятный сигнал для Украины. Дело в том, что и восточноевропейские страны начали сокращать финансовую помощь украинским беженцам. Об этом сообщило агентство Bloomberg. По его данным, страны, среди которых Польша, Румыния, Словакия и Чехия, начали урезать траты на содержание украинских беженцев, из-за за чего те оказались в тяжелом положении.

Так, например, румынские власти четыре месяца назад перестали выделять средства на оплату жилья украинцам, а на этой неделе приняли решение в два раза сократить выплаты для почти ста тысяч беженцев с Украины. «Мы явно становимся обузой. Это всего лишь вопрос времени, когда вся эта помощь закончится, и мы не знаем, что будем делать дальше», — приводит агентство слова украинской беженки в Бухаресте.

Ранее Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) информировало, что в общей сложности 8 104 606 беженцев с Украины прибыли в страны Европы с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину. Данная статистика включает и тех, кто перебрался или насильно был вывезен в Россию. Таковых — 2 852 395 человек.

Далее следуют Польша (1 563 386), Германия (1 055 323), Чехия (494 793), Италия (171 739), Испания (168 654), Великобритания (163 500), Болгария (153 170), Франция (118 994), Румыния (117 028), Словакия (110 444) и Молдова (109 348). Тут уместно напомнить, что далеко не всегда и не везде эти страны тратили на поддержку украинских беженцев свои бюджетные средства.

По данным МВФ Евросоюз потратил до 37 млрд евро на содержание беженцев из Украины. И хотя эта цифра чрезвычайно велика, она составляет около 0,2% от ВВП стран ЕС. В то же время нельзя утверждать, что украинцы ослабили экономику. Как оценил Нацбанк Украины, до 2 млрд долларов ежемесячно тратят украинцы за рубежом.

Украинцы стали источником рабочей силы в ЕС, активно интегрировавшись на рынок труда. Так, Центр миграционных исследований Варшавского университета сообщил, что трудоустроенные украинские беженцы уплатили около 2,4 млрд долларов (10 млрд злотых) налогов. При этом эксперты «Oxford Economics» сделали прогнозы прежде всего для Польши. Если после войны в этой стране останется 650 тыс. мигрантов, показатель ВВП увеличится на 1,2%, если 1 млн — дополнительный рост составит 2%.

Другое дело, что негативные тенденции касаются самих украинцев. Хотя 66% беженцев имеют высшее образование, большинство работает в отраслях с низким уровнем заработной платы. В целом, финансовое положение украинских беженцев в Европе стало хуже по сравнению с жизнью в Украине до войны. Ранее 12% имели доход, которого хватало только на еду, сейчас этот показатель вырос до 42%. В случае сокращения выделяемой им финансовой помощи в странах пребывания, ясное дело, данный процент вырастет. И это — всего лишь одно из печальных, трагических последствий войны, которую Россия развязала против Украины.