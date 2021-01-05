Украинская полиция проверяет информацию о «белорусском следе» в убийстве журналиста Павла Шеремета

Национальная полиция Украины начала проверку информации о том, что к убийству журналиста Павла Шеремета может быть причастно высшее руководство Беларуси. Об этом сообщили в Facebook полиции.

По данным полиции, уже получено разрешение на проведение следствия в одной из европейских стран, однако в какой именно, не уточняется. Также в Нацполиции призвали украинцев и иностранцев делиться любой информацией о заказчиках убийства Шеремета.

Ранее издание EUObserver опубликовало запись разговора 2012 года, на которой, предположительно, тогдашний председатель КГБ Беларуси Вадим Зайцев обсуждает с представителями подразделения спецназа «Альфа» покушения на убийство нескольких человек, в том числе украинского журналиста Павла Шеремета. (www.newsru.com)

