Украинские военные готовятся к наступлению на Запорожском направлении. В ближайшие недели украинская армия планирует давить на противника. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова командира подразделения «Азов» Родиона Кудряшова в эфире телеканала «Эспрессо».

«В Запорожской области мы переходим из активной обороны к наступательным действиям. Мы продвигаем передовые позиции и давим врага как можно дальше. Противник обстреливает мирные села, которые находятся на передовой. Врагу не удается совершать прорывы на нашем направлении», — заявил Кудряшов.

Также командир подразделения «Азов» отметил, что линия фронта понемногу выравнивается и становится похожей на позиционную войну, однако в ближайшие недели ВСУ планируют проявлять инициативу, забирать динамику и давить на противника по всей линии соприкосновения.