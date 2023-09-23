Серьезный дефицит стекла ожидается в Украине в октябре текущего года, так как рынок столкнулся с нехваткой рабочих рук и слабым спросом. Об этом написало украинское издание «Экономическая правда».

«В этом году украинские оконщики ожидают дефицит стекла в осенний период — в октябре, когда наблюдается пик спроса на окна, поскольку почти 60 процентов его поступает из Турции и Беларуси», — сказано в статье.

Эксперты отметили, что украинские оконщики работают на 60-70 процентов своих мощностей, так как рынок столкнулся с несколькими негативными факторами.

Издание, ссылаясь на данные госслужбы статистики, пишет, что в 2022 году строительные предприятия Украины сократили объем выполненных работ на 56 процентов по сравнению с 2021 годом — до 113,83 миллиарда гривен (чуть более 3 миллиардов долларов). Кроме того, цены на стекло выросли на 80 процентов.