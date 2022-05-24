США нашли способ передать Украине противокорабельные ракеты дальнего радиуса действия, чтобы снять блокаду с портов Черного моря, где без возможности выйти на мировой рынок находятся 25 млн тонн зерна.

Поставить Киеву ракетные системы Harpoon производства Boeing согласилась Дания, сообщил в понедельник министр обороны США Ллойд Остин по итогам второго заседания контактной группы по снабжению Украины оружием.

Помимо самих ракет, способных поражать цели на расстоянии до 250-300 км, Украина получит пусковые установки к ним. Это поможет Киеву «защитить свое побережье», сказал Остин.

В общей сложности, по словам главы Пентагона, 20 стран анонсировали новые пакеты военной помощи Украине, включая «критически необходимые боеприпасы, системы береговой обороны, танки и бронемашины пехоты».

«Другие взяли на себя обязательства по тренировке украинских военных и технической поддержке» вооружений, заявил Остин.

Помимо ракет Harpoon, Белый дом также рассматривает возможность поставок систем Naval Strike Missile от Raytheon Technologies, рассказали Reuters источники в администрации Джо Байдена.

Прежде Вашингтон воздерживался от передачи продвинутых ракетных систем: во-первых, они требуют обучения военных, а во-вторых, были опасения, что комплексы могут быть захвачены российской армией либо спровоцировать эскалацию конфликта

Но позиция Белого дома меняется: Россия продолжает блокировать в портах украинское зерно, без которого странам Африки и Ближнего Востока грозит голод. В обмен на снятие блокады Москва требует хотя бы частичной отмены санкций.

Сейчас Россия держит в Черном море примерно 20 кораблей и подводных лодок. Чтобы снять блокаду с украинских портов, достаточно от 12 до 24 противокорабельных ракет, аналогичных Harpoon, говорит эксперт по военно-морскому флоту Hudson Institute Брайан Кларк.

«Если Путин будет упорствовать, Украина может устранить самые крупные российские корабли, потому что прятаться в Черном море им просто негде», — поясняет он. (moscowtimes.ru)