В рамках саммита Североатлантического Альянса, проходившего на этой неделе в Вильнюсе, иностранные партнеры пообещали предоставить Украине более 1,5 миллиарда евро военной помощи, сообщил украинский министр обороны Алексей Резников.

Прямая речь Резникова: «Украина получит более 1,5 млрд евро военной помощи от своих международных партнеров».

Резников написал в Twitter, что встречи в Вильнюсе были очень продуктивными.

Министр назвал семь стран, которые предложили пакеты военной помощи.

В частности, Резников упомянул Германию с новым пакетом помощи на сумму 700 млн евро, который включает 25 танков Leopard 1A5, 40 БМП Marder 1A3, 2 системы ПВО Patriot, 5 ЗРК Bergepanzer 2, боеприпасы.

Также Резников перечислил Австралию, Норвегию, Британию, Францию, Нидерланды и Канаду. («Европейская правда»)