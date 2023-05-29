Верховная Рада утвердила решение о введении Киевом санкций против Ирана сроком на 50 лет.

Информация об этом размещена на странице Верховной Рады на Facebook.

За принятие решения проголосовали 328 депутатов.

Санкции будут в силе 50 лет.

Санкции предусматривают полный запрет торговых операций с Ираном, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок гражданами Ирана через территорию Украины, отказ Киева от исполнения экономических и финансовых обязательств по отношению к иранским гражданам, также вводится запрет на передачу им технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности. Кроме того, на Украине не будут обслуживаться электронные платежи граждан Ирана.