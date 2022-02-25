Украина собирает для возможных переговоров с Россией «хорошую компанию» из числа международных партнеров, заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, сообщает Корреспондент.нет.

«На такие переговоры нужно являться не одному, а в «хорошей компании». Путин как раз будет один, а вот мы сейчас организовываем «хорошую компанию».

Президент непрерывно консультируется с партнерами: лидерами ЕС, стран-соседей, США, Британии, Японии, Турции — очень многих стран. Они готовы поддержать Украину в переговорном процессе, собирается широкая коалиция.

Ряд политиков и международных организаций заявят позицию Украины. И мы тоже будем выдвигать свои предложения, если пойдем на переговоры с Россией», — отметил Арестович.