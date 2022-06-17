Украина с 1 июля вводит визовый режим для въезда граждан Российской Федерации.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале.

«В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства предложил Кабинету министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины», — отметил он.

По словам украинского лидера, сегодня правительство должно принять постановление «О прекращении действия Соглашения между правительствами Украины и РФ о безвизовых поездках граждан Украины и России, применении некоторых международных договоров Украины с РФ».

«В связи с запланированным решением Кабмина, с 1 июля 2022 года Украина введет визовый режим въезда для граждан РФ», — подчеркнул Зеленский.