Следственное управление Службы безопасности Украины объявило о подозрении депутату Госдумы РФ Игорю Кастюкевичу, а также назначенным Россией в Херсоне главе департамента здравоохранения Вадиму Ильмиеву и главврачу херсонского дома ребенка Татьяне Завальской. Их подозревают в нарушении законов войны и причастности к депортации 48 украинских детей, сообщил Офис генерального прокурора Украины.

По данным СБУ, подозреваемые способствовали планам российских властей по насильственному перемещению детей на оккупированные украинские территории. В частности, в сентябре из дома ребенка в Херсоне были отправлены в Москву два малолетних ребенка для «прохождения дополнительного обследования», в котором они не нуждались, отмечается в подозрениях. Еще 46 детей были вывезены в Крым и помещены в дом ребенка для детей с психическими заболеваниями «Елочка». Профили некоторых из них затем появились на сайте правительства Московской области по вопросам усыновления (usynovite.mosreg.ru), заявили в СБУ. Подозрения о незаконном вывозе украинских детей в РФ объявлены впервые. (DW)