Украина предлагает распространить международные санкции на авиакомпанию Georgian Airways, начавшую выполнять прямые рейсы между Грузией и Россией, сообщил портал Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины – «Война & Санкции».

В список юридических лиц с риском наложения санкций, кроме Georgian Airways, внесена компания Aero Handling Georgia – она была создана для обслуживания российских авиакомпаний за месяц до возобновления полетов.

В список физических лиц с риском наложения санкций добавлены основатель Georgian Airways Тамаз Гаиашвили и его брат, владелец авиакомпании Давид Гаиашвили.

Украинская сторона указывает, что деятельность Georgian Airways, направлена на существенную интенсификацию и упрощение транспортного сообщения, в том числе для представителей российского бизнеса в Грузии и приводит к повышению рисков образования новых схем обхода санкций.

10 мая этого года президент РФ Владимир Путин снял запрет на прямое авиасообщение с Грузией, прерванное в 2019 году по инициативе Москвы, а также издал указ об отмене визового режима для граждан Грузии, который действовал 23 года.

Правительство Грузии и правящая партия приветствовали эти решения и дали разрешение на полеты, отметив, что их могут осуществлять только неподсанкционные компании. Оппозиция и гражданские активисты обвинили власти в пророссийской позиции и провели серию акций протеста. (newsgeorgia.ge)