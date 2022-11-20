Украина получила от Франции зенитные ракетные комплексы Crotale для защиты неба.

Недавно Киев получил от Франции две ракетные батареи Crotale для противовоздушной обороны и две реактивные системы залпового огня (LRU) для наземного удара, об этом рассказал французскому каналу BFMTV министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

По словам министра, украинская армия просит радары. Этот запрос сейчас «на рассмотрении».

Лекорню отметил, что парламент Франции также проголосовал за фонд поддержки в размере 200 млн евро, что позволит украинцам заказывать необходимое у французского оборонпрома оборудование и обеспечивать техническое обслуживание поставленных систем.

Кроме этой помощи, Франция решила обучать украинских военных.

«Наша задача — для начала — поддержать 2 тыс. человек из 15 тыс., предложенных Евросоюзом. 400 украинских военных уже прошли обучение, в частности на технике, которую мы поставляем», — рассказал министр.

Лекорню отметил, что Франция среди других присоединится к работе центра обслуживания военной техники для Украины в Словакии, работу которого будет координировать совместная франко-немецкая ассоциация оборонпрома KNDS. Он должен заработать за несколько недель. Его задачей будет быстрое техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, в том числе самоходной гаубицы PzH 2000, САУ Caesar, зенитных систем Gepard, бронетранспортеров Dingo.

Министр заверил, что поддержка Францией Украины является непоколебимой. По его словам, поставки оружия, сумма которых на сегодня достигла 550 миллионов евро, будут продолжаться.

«Подытожив всю нашу военную помощь, мы входим в пятерку крупнейших стран. Мы являемся одним из крупнейших вкладчиков с 550 миллионами евро из общей суммы 3 миллиарда евро», — отметил Лекорню. (УНИАН)