Воздушные силы Украины сбили шесть гиперзвуковых «Кинжалов» в ходе российской ракетной атаки в ночь на 16 мая.

Всего Россия выпустила по территории страны 18 ракет. Запуски были совершены около 3:30 по местному времени с северного, южного и восточного направлений, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его данным, Украины атаковали шестью гиперзвуковыми ракетами Х-47М2 «Кинжал», девятью крылатыми ракетами «Калибр» и тремя баллистическими ракетами С-400 и «Искандер-М». Все цели были уничтожены, подчеркнул Залужный.

Также Россия попыталась нанести удар иранскими беспилотниками типа Shahed-136/131 и провести воздушную разведку еще тремя дронами, но все они тоже были сбиты.

Ранее глава военной администрации Киева Сергей Попко назвал ночную атаку «исключительной по своей плотности». По его словам, по Украине было выпущено «максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени».

Обломки сбитых ракет упали в разных районах Киева — в Оболонском, Шевченковском, Соломенском и Дарницком. Один из обломков попал в киевский зоопарк. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о трех пострадавших.

Впервые о перехвате «Кинжала» с помощью американской системы ПВО Patriot командование ВСУ сообщило в начале мая. Позднее эту информацию официально подтвердил Пентагон. Однако в Минобороны России отказались верить в это.

«Дело в том, что скорость полета ракеты „Кинжал“ превышает предельные боевые режимы поставленных Западом киевскому режиму зенитных ракетных комплексов, включая и Patriot», — объяснял высокопоставленный источник «Интерфакса» в военном ведомстве.

По его словам, «противоракетный маневр и практически вертикальный заход на цель» исключают перехват «Кинжала» любыми зенитно-ракетными комплексами.

Президент РФ Владимир Путин называл «Кинжал» одним из пяти видов «чудо-оружия», которые он представил в послании Федеральному собранию в 2018 году. Путин заверял, что у ракеты нет аналогов в мире и она «гарантированно преодолевает существующие и перспективные системы ПВО и ПРО».

До того как Украина сбила первый «Кинжал» Россия, запуская эти ракеты, была уверена, что цели будут поражены, но теперь эти расчеты порушены, говорил высокопоставленный военный источник CNN в Вашингтоне. Перехват «Кинжала» показал, что Patriot способен поражать не только баллистические, но и ракеты воздушного базирования, что прежде считалось лишь теоретической возможностью, добавил источник. (moscowtimes.ru)