Министерство иностранных дел Украины разочаровано переводом бывшего президента Грузии, ныне украинского гражданина Михаила Саакашвили в пенитенциарное медицинское учреждение №18 в Глдане (район Тбилиси) и отсутствием информирования об этом официального Киева. Об этом говорится в комментарии, обнародованном на сайте МИД.

«Призываем грузинскую сторону безотлагательно перевезти Михаила Саакашвили в гражданское медицинское учреждение, которое имело бы все необходимые возможности для предоставления надлежащей медицинской опеки и экстренной помощи», — указывается в комментарии, обнародованном пресс-службой МИД Украины.

Отмечается, что сегодня во внешнеполитическое ведомство Грузии передано официальная нота МИД Украины по этому поводу.

«Дальнейшее пребывание гражданина Украины Михаила Саакашвили в пенитенциарном медицинском учреждении создает дополнительные риски и напряжения, которых можно избежать, руководствуясь гуманитарными соображениями», – считают украинские дипломаты.

Напомним, 8 ноября голодающий Саакашвили был перевезен на госпитализацию в тюремную больницу в Тбилиси. Эти действия проводились без согласования с родственниками и адвокатами. (korrespondent.net)