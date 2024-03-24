Развозжаев добавил, что одна из ракет поразила «офисное здание» в районе улицы Руднева. По данным местного телеграм-канала «Крымский ветер», под удар попал главный узел спецсвязи Черноморского флота РФ. Эту же информацию подтвердил проект OSINTtechnical, отметив, что объект был атакован тремя крылатыми ракетами Storm Shadow британского производства.

По его словам, из-за попадания осколка снаряда в часть дома погиб 65-летний местный житель. Кроме того, пострадали четыре человека: трое мужчин и женщина.

Вооруженные силы Украины совершили атаку на Крым. Вечером 23 марта более 10 ракет прилетели в Севастополь. Назначенный Россией губернатор города Михаил Развозжаев назвал удар «самым массированным за последнее время».

По словам корреспондента The Insider в Севастополе, в этой локации находится военная часть ракетных наводчиков в бывшем штабе украинского флота и часть ФСБ.

Стратегическое командование ВСУ также назвало центр связи Черноморского флота в числе пораженных целей в Севастополе. Помимо этого пострадали большие десантные корабли «Ямал» и «Азов», утверждают украинские военные. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук выразил благодарность летчикам и морякам за «успешную боевую работу».

Телеграм-канал «Кремлевская табакерка» со ссылкой на «источники в Минобороны и среди военных» пишет, что украинцы поразили «хорошо замаскированный командный пункт, в котором в это время находилось более двух десятков офицеров». Еще один удар пришелся по месту дислокации российских морпехов. Всего погибли 34 военных, 11 из них — офицеры, еще около 40 военных ранены, утверждают источники. По их словам, также в результате падения обломков сбитых ракет пострадали три самолета Су-27 на аэродроме «Бельбек», один из которых получил «очень серьезные» повреждения.

В районе Симферополя под удар попала нефтебаза в селе Гвардейское. Местные паблики опубликовали видео пожара. Жителей домов частного сектора рядом с нефтебазой эвакуировали. Минобороны России атаки не комментировало. (moscowtimes.ru)