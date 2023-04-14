У Украины пока недостаточно вооружений для того, чтобы пробить оборону, которую Россия всю зиму укрепляла на оккупированных территориях. Поэтому некоторые европейские союзники Киева все более скептически оценивают вероятность успешного полномасштабного контрнаступления в ближайшие месяцы.

По словам европейцев, занимающихся военной поддержкой Украины, рассматривается возможность проведения операции в два этапа, пишет Bloomberg. На первом украинская армия продвинется примерно на 30 км, что позволит ее дальнобойной артиллерии бить по линиям снабжения российских войск. Это создаст условия для более сильного и успешного удара в 2024 г., говорит один из источников агентства. По его словам, западным странам также необходимо нарастить мощности по производству боеприпасов и обеспечить такую поддержку, которая позволила бы Украине довести операцию до успешного конца.

Исходя из сложившейся расстановки сил на фронтах, ожидается, что СБУ нанесут удар в районе Мелитополя, чтобы расколоть российскую оборону и перекрыть сухопутный мост из Крыма с целью отрезать противника от поставок вооружений и дополнительных войск. Но некоторые официальные лица в Европе сомневаются, что этого возможно добиться в нынешнем году, тем более что российская армия тоже ждет такого удара, а прорыв эшелонированной обороны потребует значительных вооружений и будет стоить тысяч жизней.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 7 апреля, что украинское наступление начнется в ближайшие недели. Ожидается, что это произойдет к середине мая, атаки пойдут по многим направлениям и будут включать отвлекающие удары, сказали Bloomberg несколько европейских военных чиновников. По словам одного из них, начало наступления не обязательно будет главным элементом операции, учитывая, что Россия к нему готовилась.

Украинские аналитики ожидают более позднего начала, чтобы было время получить дополнительную технику от стран НАТО и лучше подготовиться к общевойсковой операции, которая потребует слаженного взаимодействия различных родов войск, отмечает Bloomberg. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на этой неделе во время визита в Вашингтон, что контрнаступление может начаться летом, поскольку от него зависит дальнейший ход войны и Киеву нужно быть готовым к нему на 100%. (moscowtimes.ru)