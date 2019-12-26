Украина и США заключили контракт на поставку второй партии Javelin

Замминистра также упомянул, что «теперь на вооружении есть беспилотный летательный аппарат оперативного радиуса действия, который может применяться в ударном варианте, <…> автоматизированный комплекс управления артиллерией, а также радиолокационная станция для осуществления контрбатарейной борьбы».