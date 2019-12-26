Украина и США заключили контракт на поставку второй партии Javelin

Украина заключила контракт с США на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin, заявил замминистра обороны Анатолий Петренко.
В пресс-службе военного ведомства отметили, что Киев заказывает и аналогичные комплексы украинского производства, а также станции радиоэлектронной борьбы и разведки.
По словам Петренко, в 2019 году Минобороны реализовало два контракта с Вашингтоном «по программе иностранных военных продаж» и один контракт «с агентством НАТО по поддержке и поставкам».
Поставку на Украину первой партии Javelin — 37 пусковых установок и 210 ракет на общую сумму 47 миллионов долларов — США одобрили в марте 2018 года.(РИА Новости)