Киев и Варшава договорились укреплять трехсторонний альянс с Лондоном и взаимодействовать с США, ЕС и НАТО для противостояния общим угрозам. Об этом говорится в совместной декларации, принятой в среду по итогам переговоров в Киеве президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

«1 июня 2022 года в городе Киеве состоялись украинско-польские межправительственные консультации, по итогам которых стороны <…> отметили важность продолжения совместных усилий с партнерами, в том числе Соединенными Штатами Америки, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, государствами — членами ЕС и НАТО, для противодействия неизбежным угрозам безопасности ситуации в регионе», — говорится в документе, размещенном на сайте кабинета министров Украины. «Стороны <…> отметили обоюдный интерес к развитию сотрудничества в рамках региональных форматов и инициатив, в том числе «Люблинского треугольника» и польско-украинско-британского формата», — отмечается в декларации.

В ходе переговоров были определены приоритеты сотрудничества Киева и Варшавы в оборонной, военно-технической и энергетической сферах. Польша обязалась подготовить 60 украинских военных летчиков. Польский институт в Киеве (учреждение в структуре МИД Польши, занимающееся пропагандой польской культуры за рубежом) возобновит работу 1 июня, а генеральное консульство республики в Луцке — 1 июля.

Украина обязалась снять существующие ограничения на импорт товаров из Польши, в том числе сельскохозяйственной продукции, говорится в декларации. Стороны приветствовали инициативу Зеленского о внесении на рассмотрение Верховной рады проекта закона о расширенных возможностях для граждан Польши на Украине.

Участники межправительственных консультаций договорились о совместном праздновании в январе 2023 года 160-летия начала польского восстания 1863-1864 годов. В декларации утверждается, что в ходе восстания народы Польши и Украины «совместно боролись против Российской империи».