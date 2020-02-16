Украина, Грузия и Молдова попросили финансовой поддержки у Евросоюза

Главы МИД Украины, Грузии и Молдовы подписали совместное обращение к Еврокомиссии с просьбой оказать финансовую поддержку регионам «Восточного партнерства» в рамках следующей «Многолетней финансовой перспективы» Евросоюза на 2021–2027 годы. Об этом в субботу, 15 февраля, сообщила пресс-служба МИД Украины.

В сообщении говорится, что главы дипломатических ведомств призвали ЕС в рамках стратегического бюджетного планирования на следующие семь лет «учесть масштабы и амбициозность реформ», планируемых Киевом, Тбилиси и Кишиневом.

Министры сочли важным предусмотреть увеличение ресурсов на нужды государств – участников «Восточного партнерства», которое будет отвечать их европейским обязательствам и приоритетам в отношениях с ЕС.

«Восточное партнерство» — проект Евросоюза, имеющий основной заявленной целью развитие интеграционных связей ЕС с шестью странами бывшего Советского Союза: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. При этом три последние государства объявили вступление в ЕС целью своей внешней политики.

| 2020-02-16T02:52:49+00:00 16 февраля 2020, 11:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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