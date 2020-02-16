Украина, Грузия и Молдова попросили финансовой поддержки у Евросоюза

Главы МИД Украины, Грузии и Молдовы подписали совместное обращение к Еврокомиссии с просьбой оказать финансовую поддержку регионам «Восточного партнерства» в рамках следующей «Многолетней финансовой перспективы» Евросоюза на 2021–2027 годы. Об этом в субботу, 15 февраля, сообщила пресс-служба МИД Украины.

В сообщении говорится, что главы дипломатических ведомств призвали ЕС в рамках стратегического бюджетного планирования на следующие семь лет «учесть масштабы и амбициозность реформ», планируемых Киевом, Тбилиси и Кишиневом.

Министры сочли важным предусмотреть увеличение ресурсов на нужды государств – участников «Восточного партнерства», которое будет отвечать их европейским обязательствам и приоритетам в отношениях с ЕС.

«Восточное партнерство» — проект Евросоюза, имеющий основной заявленной целью развитие интеграционных связей ЕС с шестью странами бывшего Советского Союза: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. При этом три последние государства объявили вступление в ЕС целью своей внешней политики.