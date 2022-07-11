На днях учредитель независимого телеканала «Kanal 13» Азиз Оруджев написал на своей Facebook- странице о происшествии, которое произошло с ним 7 июля 2022 года. «Во время прогулки с семьей в парке «Сахиль» ко мне подошел мужчина лет 30-35. Он стал мне угрожать мне. «Если ты будешь продолжать действовать в том же духе, то вам не поздоровится», — сказал мне незнакомец и спокойно удалился», — сообщил руководитель канала.

Как заявил # Азиз Оруджев, после распространения поста об угрозах, с ним связался глава пресс службы МВД Эльшад Гаджиев. «Он предложил мне вместе с сотрудниками полиции посетить место происшествия. Я согласился. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия. Они предложили мне обратиться с заявлением в 39 отделение полиции с заявлением. Надеюсь, что сотрудники полиции с легкостью установят личность угрожавшего, так как на данной территории полно камер наблюдения», — сказал Азиз Оруджев.

Мы решили выяснить, было ли возбуждено уголовное дело в связи с угрозами в адрес руководителя телеканала «Kanal 13».

«Этот человек не наносил увечий Азизу Оруджеву. Поэтому необходимо выяснить, действительно ли он угрожал руководителю телеканала. После выяснения этого, можно говорить о возбуждении уголовного дела», — считает заведующий отделом по связям с общественностью Эхсан Захидов.

Он также прокомментировал высказывания Азиза Оруджева о том, что с помощью камер с легкостью можно установить личность угрожавшего. «Все будет выяснено в ходе дознания», — сказал заведующий отделом.

Как сообщил нам учредитель «Kanal 13» Азиз Оруджев, угрожавший ему человек был задержан вечером 9 июля. «11 июня меня вызвали в Главное управление полиции города Баку и устроили очную ставку с задержанным. Он признался в том, что подходил ко мне в парке Независимости, но не помнит, что мне говорил. Он производит впечатление невменяемого. Как сообщили мне сотрудники полиции у него проблемы с психикой. По словам полицейских, в 2011-2013 годах он проходил принудительное лечение в психиатрической больнице», — сообщил нам Азиз Оруджев.

По словам учредителя канала, он не сомневается в том, что этот человек выполняет чей- то заказ. «Я обязательно выясню, кто же является этим заказчиком», — заявил Азиз Оруджев.