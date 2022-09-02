В связи с участием в турнирах под эгидой УЕФА на счет клуба «Карабах» была произведена очередная выплата.

Как сообщает Report, выделенная европейской футбольной структурой сумма переведена на счет клуба при посредничестве АФФА.

5 млн евро из этой суммы предназначены для участия в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА (для клубов, которые не прошли в групповой этап ЛЧ), 3,4 млн евро — первоначальный взнос за участие в Лиге Европы, а 2,244 млн евро — бонусы в зависимости от места в таблице коэффициентов УЕФА за последние 10 лет.