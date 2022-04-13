Стала известны средства, выплаченные УЕФА клубам, футболисты которых участвовали в Евро-2020.

Как сообщает сайт УЕФА, 200 млн. евро были распределены между 697 клубами, игроки которых участвовали в отборочном и финальном этапах турнира.

Часть этих средств досталась и азербайджанским клубам. Восемь клубов нашей страны заработали 1 млн. 140 тыс. 246,90 евро:

«Карабах» – 439 тыс. 170,38 евро

«Нефтчи» – 210 тыс. 117,58 евро

«Сабаиль» – 172 тыс. 144,67 евро

«Сабах» – 88 тыс. 895,90 евро

«Габала» – 80 тыс. 514,21 евро

«Сумгайыт» – 64 тыс. 651,56 евро

«Зиря» – 47 тыс. 870,83 евро

«Шамахы» – 36 тыс. 881,76 евро

Отметим, УЕФА перечислил наибольшие средства лондонскому «Челси» — 5 млн. 99 тыс. 795,04 евро.