УЕФА представил маскота Евро-2024.

Впервые в истории турнира им стал медвежонок. Болельщики помогут определиться с именем для талисмана турнира – на выбор представлены варианты Albärt, Bärnardo, Bärnheart и Herzi von Bär. Все имена вдохновлены немецким словом Bär («медведь»). Голосование продлится две недели.

«Талисман отдает дань уважения непреходящей привлекательности скромного плюшевого мишки, который, как говорят, появился в Германии в начале XX века», – говорится в заявлении УЕФА.

«Как родитель, я знаю, как важно стимулировать воображение детей. С запуском маскота нашего турнира мы надеемся создать веселого и симпатичного персонажа, который вдохновит их получать удовольствие от игры в футбол», – сказал бывший футболист сборной Германии и директор Евро-2024 Филипп Лам.

Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии 14 июня по 14 июля. (sports.ru)