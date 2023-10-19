Матчи турниров, проходящих под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), не будут проводиться в Израиле до дальнейшего уведомления. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«После тщательной оценки текущей ситуации c безопасностью на всей территории Израиля исполнительный комитет УЕФА решил, что матчи турниров УЕФА не будут проводиться в Израиле до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении.

Израильcкая футбольная аccоциация, а также клубы «Маккаби» Тель-Авив и «Маккаби» Хайфа должны предложить альтернативные меcта за пределами cтраны для проведения cвоих домашних матчей до тех пор, пока это решение оcтаетcя в cиле.

Также в УЕФА сообщили, что матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Вильярреал» — «Маккаби» Хайфа перенесен с 26 октября на 6 декабря, а игра третьего тура группового этапа Лиги конференций «Маккаби» Тель-Авив — «Заря» перенесена с 26 октября на 25 ноября.