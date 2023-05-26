УЕФА может исключить «Ювентус» из еврокубков.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, речь может идти об отстранении как на год, так и на несколько лет.

Союз европейских футбольных ассоциаций ждет отказа «Ювентуса» от проекта Суперлиги, чего клуб по-прежнему не сделал, вероятно, ожидая вердикта суда Евросоюза.

Кроме того, новые руководители туринцев не идут на контакт с главой УЕФА Александером Чеферином. Например, президент «Барселоны», также продвигающей Суперлигу, Жоан Лапорта в апреле прилетал в Словению, чтобы поговорить с Чеферином.

Еще один важный фактор, который может повлиять на судьбу «Юве» в еврокубках, – дело о фиктивном приросте капитала и махинациях с зарплатами. Согласно последнему решению в Италии, с «Ювентуса» сняли 10 очков, клуб опустился на 7-е место в таблице Серии А.

Также у «бьянконери» были проблемы с соблюдением финансового фэйр-плей. «Ювентус» договорился с УЕФА о мировом соглашении, заплатив штраф сильно ниже изначального – 3,5 миллиона евро вместо ожидаемых 19 млн. Причем соглашение, вероятно, основывалось на фиктивной отчетности клуба.

В связи со всеми перечисленными факторами Чеферин и его команда удивлены пассивностью нового руководства «Ювентуса», как минимум в вопросе отказа от Суперлиги, хотя один из ее идеологов, Андреа Аньелли, уже не работает в клубе. (sports.ru)