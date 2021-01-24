Ударом полицейского в живот петербурженки заинтересовались в ГУ МВД России

После появления видеозаписей, на которой полицейский бьет ногой в живот женщину в Петербурге, ГУ МВД России начало проверку. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе петербургского главка 23 января.

«Результаты проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — добавили в пресс-службе.

Сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции ударил женщину на несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. Пострадавшую отвели к фельдшеру на Московском вокзале, а после в НИИ им. Джанелидзе. По предварительной информации, у пострадавшей — сотрясение мозга.

На видео видно, что женщина вступилась за задержанного на площади Восстания. «Зачем вы его схватили, ребята?» — обратилась она к силовикам. В ответ один из них со всей силы ударил ее в живот. Женщина упала и ударилась затылком о землю.