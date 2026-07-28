Член Палаты представителей США Джейми Раскин потребовал от главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино предоставить всю информацию о контактах с Дональдом Трампом и его администрацией для официального слушания в парламентском комитете.

В письме конгрессмен запросил все документы и переписку, касающиеся подарков, платежей или иных выгод, переданных Трампу, членам его администрации или их семьям, а также аффилированным структурам, включая Trump Organization. Также Раскин потребовал журналы посещений помещений ФИФА в Trump Tower, приобретенных организацией в прошлом году. Крайний срок предоставления материалов — 9 августа 2026 года.

Раскин попросил Инфантино лично явиться для дачи показаний в рамках расследования. Однако письмо не имеет юридической силы, и Инфантино может отказаться выполнить просьбу или явиться на слушание.