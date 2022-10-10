В результате ракетного удара по Шевченковскому району Киева восемь человек погибли и 24 получили ранения. Об этом 10 октября сообщил в Facebook советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов, передает korrespondent.net.

«По состоянию на 08.45 в результате обстрела в Шевченковском районе погибли восемь человек и 24 травмированы, возник пожар шести автомобилей и более 15 авто повреждены. Привлечены 30 человек и шесть единиц техники ГСЧС. Информация уточняется», — написал он.

Министр культуры Александр Ткаченко уточнил в Telegram, что ракеты повредили здания культуры и образования в центре столицы.

«Центр города. Учреждения культуры и образования. Национальный университет Шевченко, музей Ханенко, музей им. Шевченко, парк им. Т. Шевченко. Информацию о пострадавших уточняем.», – подчеркнул глава Минкульта.