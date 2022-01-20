Работать в офисе или удаленно? Кто-то предпочел бы первое, кто-то второе, и хорошо, если есть право выбора.

Переход на «удаленку» при росте заболевших коронавирусом рассматривается во многих странах как одно из средств сдерживания распространения заболевания и рекомендуется на государственном уровне.

Напомним, что Министерство труда и социальной защиты Азербайджана готовит поправки в трудовое законодательство, в которых, в том числе, будут предусмотрены пункты, касающиеся дистанционной работы. В проект в частности включено предложение по определению дополнительных условий труда в трудовом договоре по взаимному согласию сторон в связи с выполнением трудовых функций в форме удаленной работы.

Депутат Милли Меджлиса, доктор экономических наук, профессор Руфат Гулиев подчеркнул в беседе с #, что удаленная работа была и задолго до пандемии коронавируса. Нередко это практиковалось владельцами компаний, которые руководили на расстоянии. Но в связи с пандемией и связанными с ней локдаунами дистанционная занятость быстро набрала популярность и перешла на новый уровень.

«Из-за перехода на удаленную работу в мире существенно снизились расходы на аренду офисов. В Великобритании в период локдауна на 70% упали цены на аренду офисов, так как те были невостребованы. Появились новые виды деятельности, такие как коворкинг (место, где человек может работать вместо офиса и дома – ред).

Азербайджанская экономика – часть мировой экономики, потому все процессы, которые происходят в ней, в той или иной мере касаются и нас. Пандемия сказалась и на организации рабочего процесса в нашей стране и на какое-то время часть работников перешла на удаленный режим. Но благодаря своевременным мерам нашего правительства процентов на 90 жизнь в Азербайджане вернулась в прежнее русло, и многие вернулись в офисы», – сказал Гулиев.

По его словам, у дистанционной работы есть свои плюсы и свои минусы. Но будущее, как считает депутат, все равно за работой в привычном формате, во-первых, из-за психологического фактора, ведь при дистанционной занятости люди все меньше общаются друг с другом. Во-вторых, есть немало профессий, представители которых не могут работать удаленно.

Что касается законодательной базы, то, как отметил Гулиев, надо изучить, как такие отношения регулируются в развитых странах Запада, какие позитивные и негативные моменты это несет для нашей трудовой системы.

Лала Гусейнова – офисный сотрудник, которая много лет работала по стандартному графику с 9:00 до 18:00. Но в связи с локдауном большую часть прошлого года она трудилась удаленно.

«Мне удобнее работать в офисе, так как дома постоянно кто-то отвлекал, скажем, дети, просящие то приготовить им вкусненькое, то поиграть с ними. В таких условиях сложно сосредоточиться, дисциплинировать себя. Я постоянно нервничала из-за того, что не успеваю выполнить нужный объем работы. Но часть моих коллег с удовольствием вернулась бы к «удаленке». Для тех, у кого дома есть возможность работать в уединении, и кто может правильно планировать свой день, дистанционная занятость – хороший вариант. Не приходится тратить время на дорогу и деньги на транспорт. Этот вариант оптимален и для людей с инвалидностью. Считаю, что компании, если позволяет род деятельности и не страдает продуктивность, должны давать сотрудникам выбор – кто хочет, работает из дома, кто хочет – из офиса. Но большинство наших работодателей к тому, чтобы предоставить такой выбор неготовы, предпочитая традиционный формат», — поделилась Гусейнова.

Что касается здоровья, то женщина подчеркнула, что глаза и спина одинаково устают, что на обычной, что на дистанционной работе. Целый день ведь сидишь перед компьютером. Но вот на чем точно негативно сказалась работа из дома, так это, как призналась собеседница, на ее фигуре. Холодильник всегда под рукой, а выходить на прогулку лишний раз было лень. В результате: здравствуйте, лишние килограммы! Вернувшись в офис, она минут двадцать идет пешком от метро до работы и обратно, а также гуляет час в обеденный перерыв. Хоть какая-то физическая активность.

Врачи предупреждают, что на удаленной работе действительно больше вероятность набрать лишний вес, а это может стать причиной появления серьезных болезней, в частности, сахарного диабета. Потому они рекомендуют не забывать о прогулках и физических упражнениях. Также важно дома правильно выбрать рабочее место – не работать лежа в кровати или сидя на диване с ноутбуком.

На большинстве удаленная работа отражается негативно, ввиду непривычности формата, считает психолог Эльдар Хагверди.

«В целом, это, конечно же, снижение интенсивности коммуникаций, которые и так в относительном дефиците у современного человека, что чревато тревожно-депрессивными расстройствами. Но для людей, имеющих пониженную потребность в коммуникации или же избегающих ее по причине тревожности, этот формат приводит к улучшению психического здоровья. Например, – отмечает психолог, – стеснительным людям легче общаться в социальных сетях, чем вживую, значит, интернет делает их жизнь более социально насыщенной».